Беларуская диаспора требует от Лукашенко взять на себя ответственность за преступления против человечности

Беларусы по всей Америке – из Нью-Йорка, Филадельфии, Чикаго, Флориды, Мичигана, Вашингтона, Округ Колумбия, Северной и Южной Каролин, Атланты, Техаса, Аризоны, Калифорнии, Колорадо, Вашингтона, Миннесоты – обращаются к Конгрессу США, к нынешней и будущей администрации президента, чтобы они помогли восстановить справедливость и наказать виновных в преступлениях против человечности в Беларуси.

По мнению беларуской диаспоры в США, отсутствие решительных и быстрых действий укрепляет режим Лукашенко.

В обращении приводятся ужасающие данные: по крайней мере 7 протестующих убито, есть достоверные отчеты о почти 500 случаях пыток в местах заключения; более 30 000 человек были арестованы по политическим причинам. Арестовывают всех: независимых журналистов, врачей, студентов, рабочих. Родителям, если они замечены на протестах, угрожают лишением родительских прав. В Беларуси правит террор против собственных граждан, говорится в обращении.

Поэтому беларуская диаспора не может оставаться равнодушной и требует призвать Лукашенко к ответственности.