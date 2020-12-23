США расширили санкции за подрыв демократии в Беларуси

Введены санкции в отношении ЦИК Беларуси и ряда других организаций и лиц, передает Русская служба «Голоса Америки».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в среду внесло в санкционный список одно физическое лицо и четыре организации за их роль в сфальсифицированных президентских выборах в Беларуси и последующем насильственном подавлении мирных демократических протестов. Как поясняют в ведомстве, санкции нацелены на лиц, причастных к действиям или политике, которые подрывают демократические процессы и институты Беларуси.

«Белорусский народ постоянно стремится к мирному осуществлению своих основных демократических прав, а государство постоянно реагирует на это жестокими репрессиями», – отметил министр финансов США Стивен Мнучин, подчеркнув, что анонсированное в четверг решение наряду с ранее принятыми мерами призвано привлечь к ответственности лиц и организации, стоящие за этими «неприемлемыми действиями».

Под санкции попала Центральная избирательная комиссия Беларуси, ответственная за проведение выборов, которые были отмечены многочисленными нарушениями и не являлись свободными и честными.

Также введены санкции в отношении первого заместителя главы МВД Беларуси Геннадия Казакевича, минского ОМОНа, ГУВД Минска и спецназа Комитета государственной безопасности «Альфа» за их роль в подавлении продемократических протестов.

Санкции предполагают замораживание всех активов указанных лиц на территории США и запрет на ведение дел с ними для американских граждан. Запрет распространяется на предоставление средств, товаров и услуг указанным лицам или получение средств, товаров и услуг от них.

Госдепартамент, в свою очередь, ввел визовые ограничения в отношении 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека во время выборов и последовавших за ними репрессий. Мы поддерживаем отважный народ Беларуси и поддерживаем его право на свободные и честные выборы», – заявил госсекретарь Майк Помпео.