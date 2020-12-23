Конгресс США одобрил пакет помощи в связи с COVID-19

Документ объемом в 900 миллиардов долларов включает помощь бизнесу в сохранении рабочих мест и прямые выплаты американцам, передает Голос Америки.

Конгресс США принял масштабный законопроект, включающий пакет помощи в связи с коронавирусом стоимостью 900 миллиардов долларов и ежегодное финансирование правительства объемом 1,4 триллиона долларов.

Палата представителей одобрила документ объемом более 5 тысяч страниц двумя голосованиями. Первая часть была одобрена 327 голосами «за» при 85 «против», а вторая – 359 голосами «за» при 53 «против».

Сенат также одобрил этот законопроект 92-6.

Одобренные документы включают законопроект о продлении финансирования правительства на одну неделю с целью избежать его закрытия и дать президенту Дональду Трампу время подписать масштабный законопроект.

Одной из главных компонент законопроекта являются прямые выплаты в размере 600 долларов большинству американцев. Эта сумма постепенно сокращается для людей с доходами свыше 75 тысяч долларов в год.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что миллионы американцев, возможно, начнут получать стимулирующие выплаты уже на следующей неделе.

Новый законопроект также предусматривает выделение 284 миллиардов долларов на Программу защиты выплаты зарплат, призванную помочь бизнесу сохранить рабочие места в период, когда экономическое давление пандемии может привести к дополнительным увольнениям.

Он также включает пособия по безработице в размере 300 долларов в неделю, которые будут выплачиваться в течение 11 недель, 82 миллиарда долларов для местных школ и университетов, 25 миллиардов долларов на помощь в выплате арендной платы, 15 миллиардов для театров и 10 миллиардов для учреждений для ухода за детьми.

Кроме того, предусмотрено выделение 4 миллиардов долларов на помощь другим странам в проведении вакцинации от COVID-19.

«Еще один крупный пакет помощи американцам будет, – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. – В то время как наши граждане продолжают бороться с коронавирусом в этот сезон праздников, они не будут бороться в одиночку».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявили, что законопроект о помощи – это лишь первый шаг.