Медсестра упала в обморок через несколько минут после вакцинации от коронавируса

Медсестра Тиффани Довер упала в обморок во время брифинга для прессы, который проходил в виде трансляции из Мемориальной больницы CHI в Чаттануге, штат Теннесси.

Фото: YouTube/Inside

Медсестра была одной из первых в команде, кому сделали прививки от COVID-19. Довер потеряла сознание через несколько минут после введения вакцины Pfizer-BioNTec. Через некоторое время она пришла в себя и объяснила, что у нее заболевание, при котором она теряет сознание, когда чувствует боль.

Боль в месте инъекции считается частым побочным эффектом вакцины Pfizer-BioNTech. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что им сообщают о людях, которые теряют сознание после почти всех вакцин. Обмороки чаще всего наблюдаются у подростков, получающих менингококковую вакцину, вакцину против Вируса папилломы человека и вакцину Tdap против дифтерии, коклюша и столбняка вакцина.