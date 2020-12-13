В Вашингтоне имели место спорадические стычки между сторонниками и противниками Трампа

Уличные акции прошли в преддверии голосования Коллегии выборщиков, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Фото: The Guardian/YouTube

Спорадические уличные столкновения между сторонниками и оппонентами неудачных попыток президента Трампа пересмотреть итоги президентских выборов, на которых одержал победу демократ Джо Байден, имели место поздно вечером в субботу в Вашингтоне.

Согласно сообщению городского департамента полиции, четыре человека были госпитализированы, двадцать три – арестованы.

Напомним, что в субботу тысячи сторонников Трампа вышли на демонстрацию, призывая Трампа остаться на своем посту.

Сходные выступления прошли в ряде штатов, где юридическая команда Трампа неудачно пыталась оспорить победу Байдена.

Демонстрации сторонников Трампа прошли в преддверии назначенного на 14 декабря голосования Коллегии выборщиков, по итогам которого бывший сенатор и вице-президент должен быть официально объявлен 46-м президентом США.

«Ого! Тысячи людей в Вашингтоне, округ Колумбия, – за то, чтобы Остановить Кражу. Не знал об этом, но посмотрю на них”, – написал Трамп в «Твиттере», хотя известия о предстоящих выступлениях распространялись на протяжении недель.

Напомним, что Верховный суд США в пятницу отверг иск штата Техас, содержавший призыв отменить результаты президентских выборов в четырех «колеблющихся» штатах.

Более 50 федеральных и окружных судов признали победу Байдена над Трампом.

Во главе акции приверженцев лозунга «Остановить кражу» в Вашингтоне стоял бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, недавно помилованный после того, как он был дважды признан виновным за дачу ложных показаний ФБР.

Лишь немногие участники акции были в защитных масках. Как сообщает агентство Reuters, вблизи Трамп-отеля к демонстрантам присоединились несколько сот членов ультраправой организации «Гордые ребята».

Несколько позднее, вблизи Белого дома, они обменялись оскорбительными выкриками с несколькими сотнями группировки «Жизни чернокожих имеют значение». При этом сторонники двух группировок были разделены полицейским кордоном.