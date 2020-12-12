Украинский бизнесмен стал заложником борьбы афроамериканцев против банка

Выходец из Украины Роман Озеруга, 33-летний совладелец Urban Housing Development LLC, купил красный дом, вокруг которого развернулись неспокойные действия, в 2018 году за 260 тысяч долларов в результате продажи права выкупа. Этот дом стал символом джентрификации и расового неравенства. Роман и его старший брат покупали и продавали жилую недвижимость с 2005 года. Злополучный красный дом был куплен, когда кредитор решил перепродать его, так как семья Кинни, ранее купившая дом, стала задерживать платежи по ссуде. Но владельцы красного дома отказались покидать дом и подали в суд на компанию Озеруги и ряд других компаний, утверждая, что выкуп нарушил их права.

Сторонники семьи Кинни говорят, что дом был несправедливо захвачен хищническими методами кредитования, нацеленными на цветных людей. Восьмого декабря офицеры арестовали около десятка человек в ходе столкновения из-за выселения семьи. В итоге сторонники семьи возвели ограждения, положили бревна вокруг дома и практически заняли целый квартал, согласно изданию The Oregonian. Ранее в ноябре в местную полицию поступил 81 звонок с жалобами на драки, выстрелы, кражи со взломом, вандализм и жалобы на шум.

С Романом связался офис мэра города, чтобы урегулировать конфликт. Роман, обеспокоенный своей безопасностью и происходящими событиями, решил продать дом обратно семье Кинни по себестоимости, чтобы смягчить ситуацию. Дом находится в исторически черной части Портленда, которая на протяжении десятилетий была одной из немногих, где чернокожие жители могли владеть домами из-за расистских законов о недвижимости и зондирования. За последние 20 лет район стал быстро облагораживаться. Роман также отмечает, что нынешняя ситуация отражает более широкие проблемы, чем отдельное жилье, имея ввиду ипотеку, законы и правоохранительные органы, передает KATU.