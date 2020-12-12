Озеро Тахо закрыто для туристов до конца года

Из-за роста госпитализаций в связи с COVID-19 в регионе поездки на озеро Тахо запрещены как минимум до конца текущего года, начиная с минувшей пятницы. При этом официальные лица Тахо понимают, что скорее всего некоторые путешественники будут нарушать правила и приедут, поэтому они настоятельно просят жителей подчиниться приказу об изоляции.

Кроме путешественников от закрытия региона пострадают и работники туристической индустрии, для которых декабрь – один из ключевых месяцев в году. Обычно многие бизнесы рассчитывают на праздники, чтобы “сделать” год. Ожидается, что отели региона наверняка сильно пострадают, потому что, согласно законам штата об изоляции, отели и операторы жилья могут обслуживать только людей, путешествующих по работе, например, медиков или работников критически важной инфраструктуры.

Жители, владеющие домами в районе озера Тахо, могут приехать, соблюдая все требования приказа об обязательном пребывании дома. Также официальные лица Тахо просят потенциальных путешественников не брать в краткосрочную аренду домики, даже если люди увидят объявления на таких сайтах, как Airbnb или VRBO.

Рестораны региона будут работать на обслуживание заказов на вынос. Горнолыжные курорты останутся открытыми: на них действует ряд протоколов безопасности, в том числе требование к лыжникам покупать билеты и заранее бронировать лыжные дни онлайн, чтобы уменьшить количество людей в горах.

При этом ситуация в Саут-Лейк-Тахо усложняется тем, что город пересекает границу штата и простирается до Невады, где коронавирусные ограничения более слабые. В частности, жилье в Неваде полностью открыто для путешественников, рестораны обслуживают посетителей на открытом воздухе, работают и казино при загрузке в 25%. Поэтому, всем, кто собирается посетить этот район, рекомендуется проверить веб-сайт ltva.org, чтобы узнать, что открыто и работает в регионе.