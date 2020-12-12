США в ближайшее время начнут прививки от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения и социальных служб сообщил о поставке миллионов доз вакцины, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Дональд Трамп поздно вечером в пятницу приветствовал разрешение, выданное вчера Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на использование вакцины производства Pfizer / BioNTech против коронавируса. Глава государства назвал появление вакцины менее чем через год после регистрации первых случаев заражения COVID-19 в США «медицинским чудом».

В видеообращении, которое было размещено в Твиттере, Трамп сказал, что первые дозы вакцины, одобренной FDA для экстренного использования, будут введены «в течение 24 часов» и будут «бесплатными для всех американцев».

Президент сказал, что вакцина «спасет миллионы жизней и скоро положит конец пандемии раз и навсегда». Впрочем, представители органов здравоохранения полагают, что пройдут месяцы, прежде чем многим американцам удастся сделать прививки, и что вакцинация не гарантирует полного искоренения коронавируса.

Избранный президент Джо Байден, обещавший ранее, что 100 миллионов доз вакцины будут использованы в первые 100 дней после его прихода к власти, пока не прокомментировал действия FDA. Байден будет приведен к присяге 20 января.

Главный демократ в Конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что «американцы должны полностью доверять этой вакцине, зная, что она была рассмотрена и рекомендована независимыми экспертами, входящими в консультативную группу FDA».

В своем заявлении Пелоси призвал федеральные власти принять меры по ускорению производства вакцин, добавив: «Мы должны гарантировать, чтобы вакцина была бесплатной и как можно скорее была распределена на справедливой и равноправной основе среди как можно большего числа американцев».

Тем временем министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил об отправке миллион доз вакцин, добавив, что несмотря на хорошие новости, американцы должны по-прежнему мыть руки, соблюдать принципы социального дистанцирования и носить защитные маски.

Председатель сенатского Комитета по здравоохранению, республиканец Ламар Александр написал в Твиттере, что американская общественность должна быть «благодарна как ученым из фармацевтических компаний и федеральному правительству, которые добились этого результата, так и администрации Трампа и Конгрессу за его финансирование» усилий по разработке и распространению вакцины.