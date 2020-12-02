Министерство юстиции США расследует президентские помилования

Коррупционная схема, вероятно, предполагала «существенный политический взнос», сообщает корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня.

Министерство юстиции США расследует связанную с Белым домом схему возможной дачи взятки в обмен на получение президентского помилования, сообщается в рассекреченных документах суда.

Согласно документам, рассекреченным во вторник, коррупционная схема, вероятно, предполагала «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора». Все имена, упоминающиеся в расследовании при рассекречивании были скрыты.

В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к неназванным «электронным устройствам», чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой “взятка в обмен на помилование”».

Из материалов не ясно, кто мог быть помилован и когда.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Его обвиняли в неверном информировании ФБР о контактах с послом России.

В июле Трамп помиловал другого своего бывшего советника — политтехнолога Роджера Стоуна. В феврале 2020 года он был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу.