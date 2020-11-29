Это было первое интервью президента после ноябрьских президентских выборов, передает Русская служба «Голоса Америки».

Фото: Fox/YouTube

Действующий президент США Дональд Трамп дал в воскресенье телефонное интервью телеканалу FoxNews. Речь идет о первом интервью президента после состоявшихся в стране президентских выборов. Обращаясь к телезрителям, Трамп назвал состоявшиеся выборы «самыми испорченными выборами, какие когда-либо приходилось видеть». Президент заявил о тысячах поданных за него голосов, засчитанных как голоса, поданные за Джо Байдена. Кроме того, он говорил о случаях, когда, по его словам, засчитывались голоса уже умерших людей.

Трамп назвал прошедшие выборы «большой помойной ямой». По его словам, он должен был выиграть во всех «колеблющихся» штатах. Он также назвал «бедствием» голосование по почте. По словам Трампа, у него намного больше голосов, чем требуется, чтобы одержать победу.

Трамп резко высказался о ряде бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб, включая Джеймса Коми, Эндрю Маккейба и Джона Бреннана. Говоря о «российском расследовании», президент вновь охарактеризовал его как фальшивку.

По словам Трампа, находясь на своем посту, он сделал больше, чем какой-либо другой президент. Он упомянул, в частности, о финансово-экономической ситуации в стране. Касаясь политической ситуации, Трамп заявил об опасности, исходящей, по его мнению, от радикальных левых.

Отвечая на вопрос о действиях своей команды юристов, президент отметил, что юридические дела, инициируемые его предвыборным штабом, трудно довести до Верховного суда.

Таким образом, президент продолжает настаивать на том, что выборы прошли с массовыми нарушениями.

Официальные органы, которые следили за электоральным процессом, говорят об обратном.

Ранее Трамп заявил, что может покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его соперника – демократа Джо Байдена.

Пересчет голосов в крупнейшем округе штата Висконсин, проведенный по требованию кампании президента Дональда Трампа, завершился в пятницу. В результате Джо Байден увеличил отрыв от Трампа.

В округе Милуоки проголосовали около 460 тыс избирателей. В результате пересчета, в копилку Байдена было добавлено 257 голосов, Трампа – 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине – он обошел Трампа более чем на 20 тыс голосов.

Штаб Трампа потребовал пересчета в двух наиболее густонаселенных округах, в основном, поддерживающих демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 млн долларов. Пересчет во втором округе – Дейн – должен быть завершен в воскресенье.

Как ожидается, кампания Трампа подаст судебный иск, чтобы оспорить результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник.

В пятницу Федеральный апелляционный суд отклонил иск предвыборного штаба Трампа с требованием признать незаконной победу избранного президента Джо Байдена в Пенсильвании.

«Свободные и справедливые выборы являются источником жизненной силы нашей демократии. Обвинения в несправедливости (выборов) серьезны. Но объявление выборов несправедливыми не делает их таковыми», – говорится в постановлении, вынесенном судьей Стефаносом Бибасом, а также двумя его коллегами.

Иск может быть обжалован в Верховном суде.

Власти Пенсильвании признали Байдена, выигравшего всенародное голосование в штате, победителем выборов на этой неделе. Согласно местному законодательству, кандидат, победивший на всенародном голосовании в штате, получает все 20 голосов выборщиков от Пенсильвании.

Вскоре после того, как суд вынес это решение, Трамп разместил в «Твиттере» видеоролик с сюжетом о предполагаемом мошенничестве на выборах в Неваде, который вышел в эфире нового консервативного телеканала Newsmax.

Кампания Трампа ранее подала иск против властей Пенсильвании, заявив, что окружные избиркомы «бессистемно» обрабатывали бюллетени, пришедшие по почте, и попросила окружного судью Мэтью Бранна приостановить процесс официального признания результатов выборов.

Некоторые округа разрешали избирателям исправлять мелкие неточности в своих бюллетенях, в то время как другие этого не сделали.

Бранн закрыл дело 21 ноября, заявив, что иск основан на «натянутых юридических аргументах» и «спекулятивных обвинениях». Судья сказал, что у него нет полномочий лишать права голоса «даже одного человека, не говоря уже о миллионах граждан».

В апелляционном иске кампания Трампа заявила, что сосредоточена на одном вопросе: правомерно ли действовал Бранн, запретив авторам иска менять его содержание после подачи. В частности, юристы Трампа попытались добавить ранее отклоненные утверждения о том, что суд нарушил право истцов на надлежащую правовую процедуру.

Тем временем избранный президент Джо Байден продолжает формирование своей команды.

На днях, в преддверии Дня благодарения, избранный президент призвал американцев к единению ради во имя общей цели – победы над пандемией коронавируса и преодолением политических разногласий.

Обращаясь к стране, Байден сфокусировался на усиливающейся пандемии коронавируса, пообещав задействовать «широкие полномочия» федерального правительства и «изменить ход» пандемии после своего прихода к власти. Но для того, чтобы его план сработал, американцы должны предпринять шаги для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих соотечественников, подчеркнул избранный президент.