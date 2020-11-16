Трамп признал и опроверг свое поражение на выборах

Дональд Трамп впервые признал, что проиграл своему сопернику Байдену, написав об этом в Твиттере.

«Он (Байден – SlavicSac.com) победил, потому что выборы были сфальсифицированы», – пишет Трамп в Твиттере.

Однако тут же отметил, что его соперник выиграл «лишь в глазах прессы». Трамп подчеркнул, что не признает своего поражения и будет продолжать бороться.

“Не было никаких наблюдателей во время голосования и подсчета голосов», – заключает Трамп в своем микроблоге.

По последним данным AP, Джо Байден получил 290 голосов выборщиков, что намного больше необходимого для победы в президентских выборах. Трамп получил всего 232 голосов.

Действующий президент и кандидат в президенты от Республиканской партии сетует на якобы “негодную систему подсчета голосов и махинации демократов на президентских выборах”. Между тем, сообщается, что большая часть исков команды Трампа отклонена судьями различных штатов.