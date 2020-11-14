Митинги сторонников Трампа проходят в субботу в Вашингтоне

В американской столице сегодня проходят сразу несколько маршей и митингов сторонников действующего президента, которые могут столкнуться со своими идейными противниками, передает Служба новостей «Голоса Америки».

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Сразу несколько массовых митингов с участием сторонников президента Дональда Трампа запланированы на эту субботу в Вашингтоне, то числе «Марш миллионов MAGA» (Make America Great Again), митинг движения «Женщины за Трампа» и демонстрация под названием «Остановите кражу», организаторы которой поддерживают недоказанные утверждения президента о фальсификации подсчета голосов на прошедших 3 ноября выборах.

Президент Трамп написал в Твиттере в пятницу: «Отрадно видеть всю огромную поддержку, особенно скоординированные митинги, которые проходят по всей стране, в том числе крупный в субботу в округе Колумбия. Я могу даже попытаться заглянуть на него и поздороваться».

Трамп отказался признавать поражение в президентской гонке против демократа Джо Байдена, предполагаемого победителя выборов 3 ноября, сославшись на нарушения, допущенные на выборах в нескольких колеблющихся штатах. Официальные представители избирательных комиссий штатов не сообщали о серьезных нарушениях при голосовании, которые могли бы повлиять на исход гонки.

Примерно за два часа до запланированного начала митингов сторонников Трампа, кортеж президента проехал по Пенсильвания-авеню в центре Вашингтона. Дональд Трамп улыбался и махал рукой демонстрантам, которые собрались в центре столицы, чтобы выразить поддержку действующему президенту.

Затем кортеж Трампа направился на принадлежащее ему поле для игры в гольф в соседнем штате Вирджиния.

Митинги поддерживают консервативные СМИ, а также белые националисты. Одновременно антифашистские и антирасистские группы объявили о проведении контрдемонстраций в американской столице в тот же день.

Представители ультраправой группировки «Бравые парни» заявили о том, что на демонстрациях будут присутствовать члены этого движения. По данным газеты Washington Post, караван «Остановите кражу», движущийся в направлении Вашингтона из Техаса возглавляет известный автор теорий заговоров и ведущий телепрограммы «Инфовойны» Алекс Джонс.

Ожидается, что протесты сторонников Трампа пройдут и в других крупных городах страны.