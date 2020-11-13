“Даже если иски Трампа удовлетворят, это не повлияет на перевес Байдена”

По предварительным результатам голосования, новым президентом США станет демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пытается оспорить итог выборов с помощью многочисленных судебных исков – он уверяет, что результаты были сфальсифицированы. Первые формальные жалобы Республиканская партия обещает подать на следующей неделе, при этом генпрокурор США Уильям Барр уже дал федеральным прокурорам разрешение расследовать дела о фальсификациях (после чего чиновник Министерства юстиции, который должен был отвечать за ход этих расследований, подал в отставку).

Есть ли шанс, что суд встанет на сторону Трампа? И что будет, если он откажется покидать Белый дом? Об этом Настоящему Времени рассказал Джош Блэкман, профессор права Южно-Техасского юридического колледжа в Хьюстоне.

– Президент Трамп обращается в суды, чтобы оспорить результаты президентских выборов в нескольких ключевых штатах. Насколько успешны его иски?

– Пока что они не увенчались успехом. В основном речь идет об обвинениях в масштабном мошенничестве на выборах. Эти обвинения не подтверждены доказательствами в суде. Пока что суды просто отклоняют эти иски.

– Есть ли шанс, что по какому-либо из этих исков суд может признать недействительными достаточное количество голосов, чтобы поставить под угрозу победу Джо Байдена?

– Судя по тому, как обстоят дела сейчас, я думаю, что ответ на ваш вопрос – нет. Даже если все иски президента Трампа удовлетворят, я все же не думаю, что это отняло бы достаточное количество голосов от перевеса, который есть у Джо Байдена. Другими словами, Байден набрал достаточное голосов; он может некоторые из них потерять и при этом сохранить президентское кресло.

– Представители штаба президента Трампа подали иск в федеральный суд с требованием не позволить сертифицировать результаты выборов в Пенсильвании. Они утверждают, что сотни тысяч голосов нельзя засчитать, потому что наблюдателей от Республиканской партии якобы не пускали на места, где проводились подсчеты, или же они стояли слишком далеко. Насколько велика вероятность того, что суд скажет не засчитывать бюллетени из-за возможных нарушений прав наблюдателей во время подсчета голосов?

– Это довольно слабый аргумент. Даже если президент Трамп прав в том, что некоторых наблюдателей держали на расстоянии, это не означает, что вы лишите 100 тысяч человек – или сколько там было избирателей – права голоса. Кроме того, многие претензии можно было предъявить несколько месяцев назад, чтобы установить требуемые правила. По закону вас иногда могут наказать, если вы не предъявляете свою претензию вовремя: суд ее просто не рассматривает. Я думаю, президенту не дадут того, о чем он просит, потому что столько людей лишись бы своего голоса не по своей вине.

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