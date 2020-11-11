В Юте объявлено чрезвычайное положение из-за переполненности больниц

Губернатор Гэри Герберт и Департамент здравоохранения штата Юта издали мандат, вступивший в силу 9 ноября и действующий до 23 ноября, на повсеместное ношение масок, приостановление внеклассных мероприятий и ограничение многолюдных встреч.

Маски теперь все обязаны носить во всех общественных местах, даже и на улице, если социальное дистанцирование от людей, с которыми вместе не проживают, не соблюдается; встречи разрешены с членами одного домохозяйства (это не относится к работе, школе или религиозным службам, где уже применяются маски и физическое дистанцирование).

Фирмы и рестораны не закрываются, но поесть можно только с людьми, проживающих в одном доме. Все школьные внеклассные мероприятия, занятия спортом и кружки приостановлены на время действия приказов.

Студенты колледжа, которые либо живут на территории кампуса, либо посещают хотя бы одно очное занятие в неделю, должны еженедельно проходить тестирование на COVID-19.

Как пишет Гэри Герберт – “Это жертва для всех нас. Но если мы это сделаем, это будет иметь большое значение для наших перегруженных работой медицинских работников, которые отчаянно нуждаются в нашей помощи”.