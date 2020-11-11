Генеральный прокурор США поручил расследовать “существенные обвинения” в нарушениях на выборах

Уильям Барр, Генеральный прокурор уполномочил федеральных прокуроров по всей стране расследовать “существенные обвинения” в нарушениях на прошедших выборах, если они существуют, до того, как результаты выборов 2020 будут подтверждены, несмотря на отсутствие доказательств.

Барр сказал, что любые обвинения, которые “явно не повлияют на исход федеральных выборов”, следует отложить до тех пор, пока эти выборы не будут подтверждены, и прокуратура, вероятно, должна начать так называемые предварительные расследования, которые позволят следователям и прокурорам проверить, есть ли доказательства того, что позволит им предпринять дальнейшие следственные действия.

При этом сам генеральный прокурор не указывает конкретных случаев предполагаемого мошенничества.

Напомним, что Америке необходимо до 8 декабря разрешить избирательные споры, включая пересчет голосов и судебные разбирательства, а 14 декабра члены Коллегии выборщиков встретятся, чтобы подвести итоги.

Между тем, сообщается об одном из сотрудников почты в Пенсильвании, который отказался от своих слов о факте фальсификации на выборах.