Округ Сакраменто снова ужесточает правила карантина

В связи с увеличением количества случаев COVID-19 округ Сакраменто, согласно информации на сайте округа, вернется к более строгому режиму – Tier 1 Purple. В полдень пятницы, 13 ноября, в округе уровень будет изменен с красного на фиолетовый (напомним, что всего 4 уровня: фиолетовый, красный, оранжевый, желтый), который подразумевает закрытие некоторых операций внутри помещений или снижает операционную мощность.

В соответствии с фиолетовым уровнем 1, следующие секторы могут работать на открытом воздухе при обязательном соблюдении социального дистанцирования, ношении масок и санитарной обработки:

Кардрумы, дома для ставок

Семейные развлекательные центры (например, дорожки для боулинга, мини-гольф, клетки для игры в ватин, картинг и аркады)Тренажерные залы и фитнес-центры

Кинотеатры (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)

Музеи, зоопарки, аквариумы

Храмы (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)

Детские площадки и места для отдыха

Рестораны, винодельни, бары, пабы, пивоварни и пивоварни могут работать на открытом воздухе, если они предлагают обеды на открытом воздухе. Работы на открытом воздухе можно проводить под тентом, навесом или другим укрытием, если закрыто не более одной стороны.

Следующие секторы открыты для операций внутри помещений при обязательном соблюдении социального дистанцирования, ношении масок, санитарной обработки и конкретных модификаций, указанные в скобках ниже:Вся розница (максимальная загрузка 25%)Критическая инфраструктураПарикмахерские и парикмахерскиеБиблиотеки (максимум 25% емкости)Маникюрные салоны и операции по электролизуУслуги личной гигиены (например, восковая эпиляция, косметологи, тату, массаж)Профессиональный спорт (без живых зрителей)Торговые центры (например, торговые центры, туристические центры, своп-встречи, за исключением фуд-кортов и мест общего пользования), максимальная вместимость 25%Бары, пивоварни и винодельни запрещены к работе, за исключением тех, которые подают обеды на открытом воздухе

Школам всех уровней обучения, которые вновь открылись для очного (личного) обучения либо в рамках исключения, либо когда округ Сакраменто находился на красном уровне 2 (29 сентября – 10 ноября 2020 г.), разрешено продолжать личное обучение. Школы, которые не открылись повторно, должны подождать, пока они снова будут соответствовать критериям либо путем получения отказа от общественного здравоохранения округа Сакраменто (только для классов TK-6), либо путем ожидания, пока округ Сакраменто не вернется на красный уровень 2, в течение как минимум двух недель. Ну и, конечно, школы, проводящие очное обучение, должны соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и проводить санитарную обработку, в соответствии с рекомендациями школ CDPH и Департамента здравоохранения округа Сакраменто.

Округ будет находиться на назначенном уровне не менее трех недель и должен соответствовать критериям для следующего, красного, уровня в течение двух недель подряд.