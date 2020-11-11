Джо Байден призывает американцев носить маски

В понедельник, вслед за брифингом назначенного Джо Байденом консультативного совета по коронавирусу, лидер президентской гонки призвал всех американцев отказаться от политических разногласий и носить маски.

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Байден сказал: “Неважно, за кого вы голосовали … не имеет значения ваша партия. Мы могли бы спасти десятки тысяч жизней, если бы все в течение следующих нескольких месяцев просто носили маски”.

Также он признал, что кризис COVID-19, скорее всего еще будет усугубляться. Согласно прогнозам, от опасного вируса может умереть 200 000 смертей, прежде, чем вакцина станет широко доступной. С наступлением зимнего сезона ситуация с Covid-19 скорее всего ухудшится. Должностные лица здравоохранения, в том числе директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, заявили, что ношение масок, избегание скопления людей и физическая дистанция – лучшие способы замедлить распространение вируса.

Для понимания динамики распространения вируса: всего за 10 дней количество больных Covid-19 в США увеличилось на 1 миллион – с 9 до 10 миллионов. В то время как весной это заняло 3 месяца.

Дональд Трамп все равно отказался носить маску и высмеял за это Байдена. Он даже позвонил Роберту Редфилду, директору Центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы опровергнуть его слова в Конгрессе об эффективности ношения масок. При этом после собрания Белого дома в ночь выборов на прошлой неделе у министра жилищного строительства и городского развития, Бена Карсона, и нескольких других сотрудников Белого дома, в том числе у главы администрации Марк Медуз, был диагностирован COVID-19, сообщает The HILL.