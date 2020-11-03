Ни Дональд Трамп, ни Байден пока не могут объявить, кто победил

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с заявлением по итогам выборов 3 ноября.

“Мы видим, что можем выиграть эти выборы! – заявил он. – Из-за того, что многие проголосовали по почте, нам надо подождать, пока будет подсчитан каждый голос”.

Байден подчеркнул, что для него стала “сюрпризом” вероятная победа в Аризоне, а также он выразил уверенность в победе в Пенсильвании.

“Ни я, ни Дональд Трамп пока не можем объявить, кто победил: американский народ должен принять это решение”, – заявил он. Он призвал “сохранять терпение и оптимизм”.

Действующий президент Дональд Трамп результаты выборов пока не комментировал.

3 ноября в США выбирали президента, а также проходили выборы в Палату представителей Конгресса США (435 мест), Сенат (35 из 100 мест), выборы губернаторов 11 штатов и различные местные выборы.

В ключевом для обоих кандидатов штате Флорида Трамп долгое время шел с Байденом “ноздря в ноздрю”, но после обработки более 90% голосов вырвался вперед.

В традиционно республиканском Техасе после обработки более половины голосов Байден лидировал, но по итогам обработки почти 90% голосов Трамп в этом штате вышел в лидеры.

Также Трамп побеждает в Северной Каролине, несмотря на то, что изначально в этом штате также лидировал Байден.

Трамп также побеждает в Кентукки, Оклахоме, Индиане, Алабаме, Арканзасе и Западной Вирджинии.

Байден побеждает в Вермонте, Мэриленде, Делавере и Массачусетсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси и округе Колумбия, большинстве штатов Новой Англии, а также в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

Несколько ключевых штатов, в том числе Пенсильвания и Джорджия, уже объявили, что не сообщат результатов выборов 4 или даже 5 ноября – из-за необходимости считать голоса, поданные не только на избирательных участках, но и те, которые были посланы избирателями по почте. С большой вероятностью, подсчет будет продолжаться в течение нескольких недель после 3 ноября.

Если же по итогам ночи 3 ноября и подсчета голосов на участках и бюллетеней, присланных по почте, кандидаты наберут одинаковое количество голосов коллегии выборщиков или ни один из них не наберет 270, окончательное решение о назначении президента останется за членами Палаты представителей США.

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