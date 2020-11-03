Первые данные в большинстве штатов показали лидерство Байдена

Подсчет голосов американских избирателей в самом разгаре. На данный момент (3 ноября, 23:59 по Североамериканскому восточному времени) лидирует Джо Байден, который смог завоевать голоса 205 избирателей. Подсчет голосов в Тихоокеанских штатах (Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне) еще не завершен, однако, исходя из уже подсчитанных бюллетеней и существующих прогнозов, победа в этих штатах – за кандидатом-демократом.

На счету Дональда Трампа – 100 голосов выборщиков, однако остается неясным мнение избирателей в «колеблющихся» штатах, голосование в которых может серьезно изменить ход предвыборной гонки.

Судя по всему, победа в одном из ключевых штатов – Флориде – и 29 голосов выборщиков достанутся Дональду Трампу: на данный момент подсчитано 97% голосов, и действующий президент уверенно лидирует с 51,3% голосов. Подсчет голосов продолжается и в других «колеблющихся» штатах – Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Следить за ходом подсчета голосов вы можете при помощи интерактивной карты «Голоса Америки».