Home Видео Трамп заявил о своей победе на президентских выборах ВидеоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Трамп заявил о своей победе на президентских выборах Nov 3, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Ни Дональд Трамп, ни Байден пока не могут объявить, кто победил Первые данные в большинстве штатов показали лидерство Байдена В США закрыты первые избирательные участки 11 причин, почему христиане голосуют за Трампа Калифорнийский иммиграционный адвокат развенчивает мифы о Трампе и Обаме