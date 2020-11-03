В США закрыты первые избирательные участки. Свои голоса уже отдали жители штатов в восточной части страны: в их числе такие штаты, как Мэн, Род-Айленд, Нью-Джерси, Коннектикут, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Вирджиния, Мэриленд, Делавэр, Иллинойс, Западная Вирджиния, Кентукки, Теннесси, Индиана, Миссисипи, Миссури, Алабама, Оклахома, а также столица США – округ Колумбия.

В том числе закрыты участки в нескольких колеблющихся штатах: Джорджии, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании и одной из главных интриг предвыборной гонки – Флориде. Суммарно на все эти штаты приходится 286 голосов выборщиков. На данный момент известно об исходе голосования лишь в нескольких штатах: Кентукки, Индиане и Оклахоме, жители которых отдали голоса за Дональда Трампа, а также в штатах Массачусетс, Делавэр и Вермонт, победа в которых осталась за Джо Байденом.

Следите за развитием событий в день выборов в США вместе с командой «Голоса Америки». В течение 7 часов они будут вести прямую трансляцию с участием экспертов и журналистов.