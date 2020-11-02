На краудфандинговом сайте GoFundMe собирают деньги для семья Вечирко в связи с COVID-19: в октябре глава семейства, Николай, его жена Любовь и их 2 дочерей, Наталья и Валентина, попали в больницу из-за опасного заболевания.

Как пишет Лилия Бабарыкина из г. Такома, у всех было очень тяжелое состояние: Николай был в реанимации, женщинам сразу дали кислородные маски, у дочери Натальи пошли осложнения на мозг, сердце, почки и легкие.

25 октября Наталья умерла, сообщает Лилия Бабарыкина. Другую сестру, Валентину, и их мать Любовь, ввели в искусственную кому. По словам родственников, “врачи не дают шансов на жизнь”. Николая Вечирко хоть и выписали из больницы 24 октября, в настоящее время он проходит длительное восстановление от болезни.

Родственники семьи на GoFundMe просят оказать финансовую и молитвенную поддержку семье в тяжелое для нее время.

Запрос “Славянского Сакраменто” о подробностях не был отвечен.