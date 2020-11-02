Калифорнийский суд: губернатор Ньюсом злоупотребил властью во время пандемии

Судья калифорнийского округа Саттер постановил сегодня, что губернатор Гэвин Ньюсом нарушил закон, взяв на себя роль законодателя – полномочия, не предоставленные ему Законом о чрезвычайных службах Калифорнии или Конституцией штата. Депутаты парламента Кевин Кили и Джеймс Галлахер подали в суд на губернатора, чтобы положить конец тому, что они назвали «единоличным правилом», которое он ввел для борьбы с пандемией в Калифорнии.

Сегодня Верховный суд Калифорнии вынес решение в пользу законодателя Джеймса Галлахера в нашем иске, оспаривающем злоупотребление властью Гэвином Ньюсомомво время пандемии коронавируса. Судья постановил, что Ньюсом нарушил Конституцию. Она также нашла вескую причину для постоянного запрета губернатору отдавать какие-либо еще неконституционные приказы.

Это знаменует конец единоличного правления Гэвина Ньюсома. Он ясно дает понять, что законы штата Калифорния не допускают автократии ни при каких обстоятельствах – ни на один день, и уж тем более на восемь месяцев и до бесконечности.

Решение носит “предварительный характер”, то есть у Ньюсома есть несколько дней, чтобы попытаться убедить судью передумать, но предварительное решение редко меняется. Хотя Ньюсом может подать апелляцию, однако некоторые правозащитники уверены, что это решение имеет твердую правовую основу и останется в силе.