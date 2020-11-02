Губернатор штата Орегон Кейт Браун объявила о плане правоохранительных органов для защиты свободы слова и предотвращения насилия и запугивания, связанных с выборами в Портленде. Накануне президентских выборов по всей Америке ожидаются беспорядки и гражданское волнение.

Сегодня Кейт Браун объявила о плане правоохранительных органов по поддержанию мира, защите свободы слова и предотвращению насилия и запугивания в день выборов и в последующие дни в Портленде. При поддержке местных выборных должностных лиц губернатор осуществляет свои полномочия, чтобы создать совместную структуру управления инцидентами с суперинтендантом полиции штата и шерифом округа Малтнома, отвечающим за общественную безопасность в Портленде с 5:00 p.m. в понедельник, 2 ноября, до 5:00 p.m. в среду, 4 ноября.

Губернатор также дала указание Национальной гвардии штата разместить своих людей в резерв на случай, если они понадобятся для поддержки усилий правоохранительных органов.

Как заявила губернатор: “Каждый житель Орегона имеет право свободно выражать свое мнение и мирно собираться. Однако, я хочу четко заявить, что запугивание избирателей и политическое насилие недопустимы. Ни слева, ни справа, ни по центру. Ни на этой неделе, ни на одной из недель в Орегоне”.