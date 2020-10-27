ФБР: американский гражданин скрылся от следствия в России

Департамент юстиции США опубликовал информацию, что Микалаю Контилаи, он же Майкл Контиле (Mykalai Kontilai, aka Michael Contile), 51 год, предъявлено несколько обвинений, в числе которых обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, в мошенничестве с использованием электронных средств, в отмывании денежных средств, в умышленном непредоставлении налоговых деклараций; обвинения в сговоре с целью воспрепятствования судебному разбирательству, в фальсификации документов. Были выданы ордера на арест, однако считается, что Контилай уехал в Россию, чтобы избежать судебного преследования. ФБР также выпустило объявление о розыске, чтобы облегчить его арест.

В обвинительном заключении утверждается, что с 2012 по 2018 год Контилаи заманивал инвесторов, чтобы они давали ему деньги для открытия аукционного бизнеса электронной коммерции. В обвинительном заключении также утверждается, что Контилаи ложно сообщил инвесторам, что он вложил в бизнес миллионы долларов своих собственных денег и не берет «ни цента на зарплату».

Согласно документам, Контилай заставил сотрудников банка поверить в то, что деньги, которые он снимал, использовались для деловых целей, хотя это было для него самого (например, в одном из случаев он снял $ц770 000 наличными с банковского счета компании для личного пользования. Контилай также обвиняется в непредставлении налоговых деклараций за налоговые годы с 2015 по 2018, когда он участвовал в этой схеме. Также Контилаи, как утверждается, подделал выписку из банка. В измененной банковской выписке было указано, что на счету компании было 4 999 065 долларов, тогда как фактический остаток на тот момент составлял 935 долларов.

Департамент юстиции обращается к лицам, которые считают, что они могут стать жертвой в этом случае, должны связаться с офисом ФБР в Лас-Вегасе.