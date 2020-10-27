Полиция расследует убийство и суицид семейной пары в штате Миннесота

17 августа в Блэйне (Blaine), штат Миннесота, предположительно своим мужем, Максимом Кречетовым, была убита Юлия Хорт. Юлия успела спасти своих детей, “выгнав их из дома и заперев за ними дверь. Она вела переговоры за их жизни со своим мужем, отцом своих детей, своим обидчиком” – сообщают родственники на GoFundMe. После выстрела в жену, мужчина застрелился, говорится в предварительном отчете полиции. В результате ужасной трагедии 3 детей остались сиротами.

Фото: YouTube/KARE 11

Сбор средств на GoFundMe организован племянником Юлии, Владом, и ее двоюродной сестрой Ириной. Как они пишут, “Юлия Хорт стала жертвой домашнего насилия. Как и многие другие женщины, живущие в этом кошмаре, она хранила молчание, оставив всех нас, кто любил ее, бессильными спасти ее. Ее юные дочери Вероника и Виктория остались сиротами. Ее старший сын Макс остался без любимой мамы”. По словам родственников Юлии, “она работала фармацевтом в компании Dahl Medical Supply более 20 лет. Она была искренней и доброй. Она всегда давала больше, чем имела”.

Деньги собираются “на покрытие расходов на похороны, судебные издержки” и на помощь девочкам “начать новую жизнь”. Также семья ищет адвоката, который смог бы бесплатно помочь детям оформить наследство.