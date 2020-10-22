CNN: как крайне правые теории заговора распространяются среди христиан

CNN опубликовал любопытную информацию об QAnon – крайне правой теории заговора, согласно которой клика педофилов, поклоняющихся сатане, управляет глобальной сетью торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации и замышляет заговор против президента США Дональда Трампа, который тайно работает, чтобы остановить детскую сексуальную группу заговорщиков, управляемую Голливудом и политической элитой, которая однажды станет известна во время апокалиптического события, известного как Буря. Мы изучили материал CNN и решили кратко изложить его суть.

QA появился в 2017 г. и достаточно быстро проник в американскую политику, интернет-культуру, а теперь и в религию. По данным британского аналитического центра, во время пандемии контент, связанный с QAnon, резко вырос в Интернете: его рост составил почти 175% в Facebook и почти 63% в Twitter.

ФБР назвало QAnon внутренней террористической угрозой, а в служебной записке ФБР говорится, что «весьма вероятные теории заговора побуждают некоторых внутренних экстремистов, полностью или частично, к совершению преступных, а иногда и насильственных действий». Соцсети стали работать над тем, чтобы запрещать или удалять контент QAnon. Тем не менее, некоторые христианские консерваторы легко верят заговорщическим теориям, транслируемых QAnon.

Евангелический пастор и декан Колледжа Уитон в Иллинойс Эд Стетцер выразил мнение в интервью CNN, что “пасторы должны больше осознавать опасность, и им нужны инструменты для ее устранения. Социальные сети вводят людей в заблуждение”.

Но не все пасторы придерживаются такого мнения, некоторые из них, наоборот, так или иначе распространяют теории QAnon среди своих прихожан. Журналисты CNN приводят примеры таких пасторов церквей:

Церковь Rock Urban Church в Грандвилле, штат Мичиган, показала видео, поддерживающее теории заговора Anon. В видео говорилось: “Страна раздирается на части крупнейшей политической мистификацией и скоординированной кампанией по дезинформации в СМИ в живой истории – возможно, вы знаете это как COVID-19”. На запросы журналистов CNN церковь не ответила, а видео со своего канала на YouTube удалила.

Церковь Вефиль в Реддинге, штат Калифорния: лидер этой церкви Дэнни Силк разместил идеи и хэштеги, связанные с Anon, у себя в Instagram. Он также не ответил на запросы журналистов о комментариях.

Влиятельный евангелист, пастор Джон Макартур, поддержал тему, популярную в кругах QAnon, когда он неверно истолковал данные CDC и сообщил своей конгрегации, что “пандемии нет”. Макартур отклонил запрос CNN о комментарии.

CNN сообщает, что есть целое движение, возглавляемое министерством Королевства Омега в Индиане (Omega Kingdom Ministry), цель этого движения – объединить QAnon и христианство. На веб-сайте министерства говорится “Если вы только изучаете QAnon и Великое пробуждение, это подходящее место для вас”. Представители министерства не ответили на многочисленные запросы CNN о комментариях.

Евангелический пастор из Миннеаполиса Пол Анлейтнер сказал CNN, что “это [QAnon] распространяется через консервативные и харизматические церкви”, где, по его словам, влияние QAnon чрезвычайно распространено, особенно в пятидесятнических церквях. “Это разобщает семьи, уводит людей от Евангелия и вызывает недоверие среди людей, ищущих истину”, – сказал пастор.

Исследователь из Гарвардской школы государственного управления им. Кеннеди Брайан Фридберг изучал QAnon и считает, что QAnon сложен: oн производит почти бесконечный поток контента. С его анонимной доски объявлений сомнительные идеи распространяются через социальные сети, иногда попадая в Twitter Трампа и его союзников.

В QAnon одни наблюдатели видят массовое заблуждение, другие видят политический культ, а третьи утверждают, что видят ростки новой веры. Согласно религиозной точке зрения QAnon, Q – постмодернистский пророк, “Q drops” – священные тексты, а Трамп – мессианская фигура, которая вызовет «Бурю», апокалиптическое откровение, разоблачающее злодеев.

Специалисты, изучавшие QAnon, говорят, что это движение намеренно использует эмоционально насыщенные темы, например, такие как страдающие дети, чтобы привлечь христиан к своему движению. Но, как утверждает пастор из Миннеаполиса Пол Анлейтнер, “люди, которые начинают со спасения детей, там не остаются – и в этом проблема”.

Также QAnon много публикует различные “пророчества”, которые оказались ложными: Хиллари Клинтон не арестовывалась в 2017 году, республиканцы не разгромили демократов во время промежуточных выборов 2018 года, а Трамп не посадил своих политических врагов в тюрьму в Гуантанамо.

Как отмечает CNN, в настоящее время Q уклоняется от конкретных дат, что предполагает изменение тактики, однако, верующие пытаются объяснить любые противоречия между QAnon и реальностью. Так, например, баптистский пастор Пак Нефф сказал, что все несостоявшиеся пророчества являются частью генерального плана Anon, что “некоторые из них кажутся преднамеренной дезинформацией, чтобы сбить с толку другую сторону”. Нефф, как и многие, интересующиеся QAnon, с нетерпением ждет Великого Пробуждения.