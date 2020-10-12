Врач Трампа подтвердил, что президент может прекратить изоляцию в связи с COVID-19

Ранее президент провел первое публичное мероприятие в Белом доме после заражения коронавирусом, передает Служба новостей «Голоса Америки».

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Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли опубликовал заявление, в котором отметил, что, согласно результатам теста, взятого в субботу утром, президент более не представляет угрозы в плане передаче вируса другим лицам. Конли указал, что, в соответствии со стандартами Центров по контролю и профилактике заболеваний, президент может перестать изолироваться от других людей.

За несколько часов до этого Трамп провел крупное предвыборное мероприятие в Белом доме в субботу – первое публичное мероприятие с его участием после того, как его тест на коронавирус оказался положительным.

Участие в митинге знаменовало возобновление предвыборной кампании для Трампа, который провел в больнице три ночи для лечения COVID-19.

В то время, как вопросы по поводу состояния его здоровья оставались, Трамп выступил с балкона без маски, заявив аудитории, состоящей преимущественно из чернокожих и выходцев из Латинской Америки, которые непропорционально сильно пострадали от коронавируса, что «есть много вспышек, но это все исчезнет».

Не приводя конкретных свидетельств, он заявил, что «вакцина появится очень-очень быстро, в рекордные сроки».

Все участники митинга должны были быть в масках, а сам митинг подавался как «мирный протест за закон и порядок».

Предыдущее публичное мероприятие с участием президента, объявление о выдвижении Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда, прошло 26 сентября в Розовом саду Белого дома. В нем приняло участие более 200 человек, большинство из которых были без масок. Позднее оно было охарактеризовано как «суперраспространитель» – мероприятие, связанное с большим числом новых инфицирований. После мероприятия в Розовом саду более двух десятков человек заразились COVID-19, включая Трампа, первую леди Меланию Трамп и несколько помощников.

Митинг за «закон и порядок» был объявлен, в то время как главный эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предостерег Белый дом от проведения масштабных мероприятий с людьми без масок.

Врачи Трампа заявили, что у президента начали проявляться симптомы COVID-19 1 октября. В заявлении от 8 октября Конли сообщил, что состояние Трампа «остается стабильным, и у него нет признаков, позволяющих предположить, что болезнь прогрессирует». В заявлении отмечалось, что Трамп может возобновить участие в мероприятиях в субботу.