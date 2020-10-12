Трамп: “Калифорния катится в ад!”

Президент Дональд Трамп написал сегодня в Твиттере о том, что штат Калифорния скатится в ад, если не проголосует за его кандидатуру на грядущих выборах.
“Калифорния идет в ад! Голосуйте за Трампа!” – написал в своем микроблоге президент Дональд Трамп.
Минутой позже президент заверил своих подписчиков, что его родной штат Нью-Йорк также движется к погибели:
“Нью-Йорк движется в ад!”, – написал Трамп.
Похожего мнения предерживается американский лидер и по отношению к штату Иллинойс. Как известно, накануне президентских выборов в этих штатах рейтинг Трампа чрезвычайно низок.
Трамп похвалил жителей Флориды, где на предвыборном мероприятии по его словам посетило “много людей”.
Впрочем, в соцсетях жители Калифорнии отшучиваются: “После Вас, господин, Президент!”