Трамп: “Калифорния катится в ад!”

Президент Дональд Трамп написал сегодня в Твиттере о том, что штат Калифорния скатится в ад, если не проголосует за его кандидатуру на грядущих выборах.

“Калифорния идет в ад! Голосуйте за Трампа!” – написал в своем микроблоге президент Дональд Трамп.

Минутой позже президент заверил своих подписчиков, что его родной штат Нью-Йорк также движется к погибели:

“Нью-Йорк движется в ад!”, – написал Трамп.

Похожего мнения предерживается американский лидер и по отношению к штату Иллинойс. Как известно, накануне президентских выборов в этих штатах рейтинг Трампа чрезвычайно низок.

California is going to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Трамп похвалил жителей Флориды, где на предвыборном мероприятии по его словам посетило “много людей”.

Впрочем, в соцсетях жители Калифорнии отшучиваются: “После Вас, господин, Президент!”