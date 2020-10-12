В штате Вашингтон похоронили утонувшего молодого иммигранта

Тело, всплывшее на поверхность озера Бэнкс утром 11 сентября, принадлежит мужчине из Оберна, штат Вашингтон, пропавшему без вести 30 августа. Об этом сообщает шериф округа.

Фото: Life Christian Church

Рыбак нашел тело около 8 часов утра и уведомил власти. Тело было обнаружено службой морской пехоты шерифа округа Грант, которая передала останки на попечение коронера Крейга Моррисона.

Считается, что это тело 21-летнего Дмитрия Юрьевича Демчука, которого в последний раз видели прыгающим в озеро со стоящей лодки. После этого помощники шерифа на лодках вместе с водолазами, самолетами и семьей мужчины прочесывали озеро в течение нескольких дней.

Похороны молодого иммигранта состоялись в церкви Life Christian Church г. Такома.