Трамп: “Чувствую себя отлично! Не бойтесь ковида”

По словам врача, президент уверенно поправляется и не жалуется на какие-либо симптомы, сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Наталка Писня.

Фото: The White House/YouTube

Лечащий врач президента США Дональда Трампа направил в Белый дом оценку состояния здоровья лидера, который на прошлой неделе заразился коронавирусом.

«Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в его резиденции, – написал доктор Шон Конли. – Он хорошо отдохнул дома прошлой ночью и сегодня не жалуется на какие-либо симптомы. Основные показатели жизнедеятельности и результаты осмотра по-прежнему стабильны. Амбулаторный уровень насыщения кислородом составляет 95-97 процентов. В целом состояние здоровья президента по-прежнему очень хорошее», – резюмировал врач, пообещав предоставить дополнительную информацию по мере ее появления.

В понедельник Трамп вернулся в Белый дом после того, как пробыл несколько дней в Национальном военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида в Мэриленде.

Перед выпиской из госпиталя президент написал в Твиттере: Чувствую себя отлично! Не бойтесь ковида. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Мы наработали при администрации Трампа действительно прекрасные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад».