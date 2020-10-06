В Верховный суд Калифорнии выбран первый открытый гей и третий чернокожий в высшем судебном органе штата

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о назначении судьи Мартина Дженкинса (в отставке) на должность помощника судьи Верховного суда Калифорнии. Судья Дженкинс на протяжении своей карьеры занимал несколько видных должностей штата и федеральных судебных должностей. Он станет первым открытым гомосексуальным судьей Верховного суда Калифорнии и всего лишь третьим афроамериканцем, когда-либо работавшим в высшем суде штата.

Мартин Дженкинс, 66 лет, родился и вырос в районе залива. В юности он работал уборщиком офисных зданий и церквей вместе со своим отцом. На протяжении всей своей карьеры судья Дженкинс продвигал дело равенства, особенно в отношении расовых и гендерных различий. “Судья Дженкинс сделал легендарную карьеру в области юриспруденции, в том числе годы работы адвокатом по гражданским правам, был назначен в федеральную коллегию в качестве секретаря по назначению судей с 2019 года”.

“Назначение губернатором Ньюсома первого в Калифорнии судьи верховного суда, открытого для геев, является колоссальным шагом вперед для сообщества ЛГБТК + и для всего нашего штата,” – сказал исполнительный директор Equality California Рик Чавес Зубр.