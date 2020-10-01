Ряд округов в Калифорнии сняли карантин с церквей и ресторанов

Несколько округов в Калифорнии были переведены на менее строгий уровень на прошлой неделе: с “фиолетового” на “красный” уровень переведены Сакраменто, Йоло, Бьют, Контра-Коста, Фресно, Сан-Хоакин, Санта-Барбара, а с “красного” на “оранжевый” уровень переведены Амадор, Калаверас, Сан-Франциско и Сьерра.

Сообщается, что религиозным учреждениям можно снова функционировать, однако – в рамках определенного формата. Тоже самое касается, ресторанов, фитнесс-клубов и проч. заведений.

Для отслеживания тенденций распространения и заболеваемости коронавирусной инфекцией Калифорния перешла к четырехуровневой системе классификации с цветовой кодировкой – желтый, оранжевый, красный и фиолетовый – которая определяет, какие округа могут продвигаться вперед по возобновлению деятельности. Классификация округа зависит от количества новых ежедневных случаев коронавируса и уровня положительных результатов тестирования.

Красный уровень разрешает открыться большему количеству заведений и разрешает работать внутри помещения, но со значительными ограничениями. Желтый цвет предполагает минимальное распространение COVID-19 и позволяет почти всем бизнесам возобновить работу внутри помещений при условии соблюдения требований о физическом дистанцирование и ношении лицевых масок. Фиолетовый означает, что в округе широко распространяется COVID-19 и почти все бизнес должны оставаться закрытыми или резко ограничить операции внутри помещений.

Важное условие – округ должен оставаться на одном уровне заболеваемости COVID-19 не менее трех недель, прежде чем перейти на менее строгий уровень. На сайте California Department of public health можно отслеживать информацию по изменению цветового уровня.