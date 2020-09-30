В Конгресс США представлен законопроект о защите демократии и суверенитета Беларуси

В двухпартийном билле Комитета по иностранным делам Палаты представителей режим Лукашенко объявляется незаконным, а также указывается на подрывную роль властей России, передает Русская служба «Голоса Америки».

В среду вечером Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона, который называется “Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси” (Belarus Democracy, Human Rights and Sovereignity Act).

В Комитет, как известно, входят представители обеих ведущих партий: председатель Элиот Энгел (Д), Майкл Маккол (Р), Крис Смит (Р), Марси Каптур (Р), Уильям Китинг (Д) и Адам Кинзингер (Р).

Как сказано на сайте комитета, выдвинутый билль является ответом конгрессменов на «политические репрессии и насильственное подавление режимом Лукашенко [народных протестов в Беларуси]».

«Акт призван способствовать, – говорится в заявлении членов комитета, – установлению демократии, прав человека и законности в Беларуси, равно как и поддерживать стремление белорусского народа к тому, чтобы сохранить независимость и суверенитет своей страны перед лицом угрозы со стороны путинской России».

«Этот законопроект, – приводятся далее слова лидера республиканцев в комитете Майкла Маккола, – посылает недвусмысленный сигнал белорусскому диктатору и тем, кто его поддерживает в Кремле, сигнал о том, что Соединенные Штаты никогда не примут нелегитимную власть Лукашенко и не допустят, чтобы суверенитет Беларуси был передан в руки России против воли белорусского народа».

Конгрессмен Крис Смит также поясняет следующее: «Мир понимает, что несгибаемый – и мужественный – народ Беларуси с 9-го августа, путем массовых протестов, громко и четко заявляет: последние выборы являются фальсифицированными и не заслуживают доверия никого, кроме Лукашенко и, быть может, России».

В обращении также перечислены основные пункты этого двухпартийного билля, который:

– отвергает сфальсифицированные итоги президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа;

– отказывается признать Лукашенко законно избранным лидером страны;

– призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с нормами ОБСЕ;

– требует немедленного освобождения всех узников совести в Беларуси, включая гражданина США Виталия Шклярова и лидера оппозиции Марию Колесникову;

– отказывается признать любую интеграцию Беларуси в так называемое «союзное государство» вместе с Россией и под ее контролем;

– требует от госсекретаря США представить в Конгресс, при содействии директора национальной разведки США, два доклада: относительно усилий России по подрыву суверенитета и независимости Беларуси и относительно денежных и прочих активов, имеющихся во владении Александра Лукашенко;

– усиливает существующий режим санкций в отношении Беларуси, добавляя к нему российских лиц, имеющих отношение к политическим репрессиям и преследованиям независимых медиа в Беларуси.