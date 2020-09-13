Президент подтвердил готовность Белого дома оказывать всемерную поддержку штатам, пострадавшим в этом году от лесных пожаров.

В понедельник президент Дональд Трамп посетит парк Макклеллан, штат Калифорния, где местные и федеральные службы, ответственные за пожарную безопасность и чрезвычайные ситуации, предоставят ему полную информацию о лесных пожарах в Калифорнии. Об этом в субботу сообщил Джад Дирр, пресс-секретарь Белого дома.

В заявлении говорится, что, начиная с середины августа, президент Трамп несколько раз обсуждал ситуацию с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, а Белый дом и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) поддерживали постоянный контакт с властями штата и муниципалитетами с начала пожаров.

«Президент продолжает поддерживать тех, кто борется с бушующими лесными пожарами в рамках проводимых на местах, поддерживаемых на уровне штатов и федерального центра операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций», – заявил Дирр.

Президент подписал декларацию о крупном стихийном бедствии в Калифорнии, которое началось 14 августа. В соответствии с этой декларацией штату будет оказана федеральная помощь.

В 2018 году Трамп также посещал Калифорнию, сильно пострадавшую от лесных пожаров, подписав распоряжение о мерах по снижению риска лесных пожаров.

Администрация утвердила 10 грантов на оказание помощи в тушении пожаров и 24 гранта для других западных штатов, обеспечив 75% долю расходов со стороны федерального бюджета на тушение пожаров. Сейчас в регион направлены более 26 тысяч федеральных служащих и 230 вертолетов.

В Белом доме добавили, что администрация Трампа оказывает поддержку другим штатам, пострадавшим в этом году от лесных пожаров – в том числе, Колорадо, Монтане, Орегону, Юте, Вашингтону и Вайомингу.

Русская служба «Голоса Америки»