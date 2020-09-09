Калифорнийской церкви грозит штраф в $100 тыс. и уголовное преследование

События вокруг церкви, которая находится в Санта-Кларе, баптистская церковь Северной долины (Santa Clara’s North Valley Baptist), не утихают. Внутри ее помещения продолжают проводиться личные богослужения и, по словам ее пастора Джека Трибера, с момента, как церковь начала проводить личные службы внутри помещения он был оштрафован в общей сложности на 102 500 долларов после возобновления служб.

По информации округа Санта-Клара, баптистская церковь Северной долины – одна из немногих, которая не соблюдает рекомендации округа по предотвращению распространения COVID-19. Советник округа Джеймс Уильямс в понедельник рассказал команде I-team, что “по всей стране сотни случаев COVID-19 были связаны с религиозными службами; в одной конгрегации треть ее членов была инфицирована, а три смерти были связаны с вирусом”. Он также отметил, что “нарушение санитарных предписаний является преступлением”.

Отмечается, что пастор Трибер призвал прихожан принять некоторые меры предосторожности. Но при этом его жена отправила прихожанам письмо с “разрешения пастора”, в котором было сказано следующее: “Вы можете пережить COVID! Это не смертный приговор … если вы заразитесь COVID, чем меньше вы будете говорить об этом, тем лучше будет ВСЕМ! Врачи будут задавать вам вопросы, качать головами и затем сдавать свой “отчет” в округ”.