Иммигранту из Беларуси предъявлено обвинение, что тот пытался отравить надзирателя тюрьмы

Бывшему заключенному Владиславу Викторовичу Тимощук предъявлено обвинение в том, что он якобы отправил пропитанный рицином (сильнодействующий яд) конверт надзирателю тюрьмы Пеликан-Бай.

Согласно обвинительному заключению, как сказано на сайте департамента юстиции Северной Калифорнии, 34-летний Тимощук из Беларуси якобы отправил два конверта с рицином в государственную тюрьму Пеликан-Бэй. Один из конвертов был адресован начальнику тюрьмы и содержал рицин и записку, которая гласила: “ВНИМАНИЕ! ТОКСИЧНО! НАСТОЯЩЕЕ ПИСЬМО ЗАКРЫТО СМЕРТЕЛЬНЫМ ПОРОШКОМ РИЦИНА”. Другой конверт был адресован заключенному А.С. и содержал рицин и записку, которая частично гласила: “Освободить заключенного А.С.”

В случае признания вины, обвиняемому грозит максимальное пожизненное заключение за каждую попытку передачи токсина для использования его в качестве оружия; максимум пять лет на каждое сообщение об угрозе между; и максимальное наказание в виде одного года за каждую отправку оскорбительной статьи. Каждое обвинение также влечет за собой возможное освобождение под надзор, штраф в размере 250 000 долларов и реституцию по решению суда.

По информации cbslocal, Тимощук попал в тюрьму штата Калифорния 6 июня 2006 г ., освобожден условно-досрочно 18 января 2011 г .; 21 июля 2011 года он был освобожден из-под надзора на условно-досрочным освобождении. Затем он был депортирован обратно в Беларусь.