В ближайшие выходные Калифорнию накроет очередная волна рекордной жары

По данным Национальной метеорологической службы (National Weather Service, NWS), начиная с субботы и в течение трехдневных выходных и предположительно, до середины следующей недели, температура поднимется до 100F и даже выше. Согласно отчету NWS, в субботу температуры будут колебаться во внутренних районах – в пределах 90F, в районе побережья залива Сан-Франциско – в пределах 80F, непосредственно на побережье температура будет колебаться в пределах 70F.

Эта волна жары усложнит текущую ситуацию с лесными пожарами, которые пока удается сдерживать пожарным, и, возможно, окажет повышенное воздействие на здоровье в условиях продолжающегося задымления в некоторых районах штата. Также, по информации NWS, ожидаются порывистые ветры и низкая относительная влажность днем и вечером в пятницу и субботу.

Волна жары затронет всю Калифорнию, Орегон, Вашингтон и Британскую Колумбию.