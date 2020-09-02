Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила о плане по дальнейшему открытию бизнесов в городе

Мэр Лондон Н. Брид, д-р Грант Колфакс, директор по здравоохранению и эксперт-регистратор Кармен Чу, сопредседатель Городской целевой группы по восстановлению экономики, 1 сентября объявили о следующих шагах по возобновлению работы различных бизнесов в Сан-Франциско, сообщается на сайте мэра.

С июля Сан-Франциско находится в списке наблюдения штата из-за COVID-19, что ограничивает многие виды деятельности и требует от городских властей приостановить дальнейшее открытие; 28 августа штат выпустил новые критерии и многоуровневую систему с цветными кодами, которые заменили список наблюдения. Сан-Франциско был помещен на «красный» уровень, что дает городским властям свободу действий для переоткрытия некоторых бизнесов.

Повторное открытие зависит от того, останутся ли стабильными или улучшатся показатели здоровья в Сан-Франциско, в зависимости от которых план может быть изменен. Как сказано на сайте мэра, все жители Сан-Франциско должны внести свой вклад в ограничение распространения COVID-19, включая ношение лицевых масок, социальное дистанцирование и мытье рук.

План по открытию подразумевает, что 1 сентября (и до середины месяца) могут возобновить работу бизнесы, предлагающие следующие услуги: парикмахерские на открытом воздухе, персональные услуги на открытом воздухе, массаж на открытом воздухе, открытые бассейны с ограниченной вместимостью, бесконтактные развлекательные мероприятия на открытом воздухе, внутренние торговые центры (без фуд-кортов и мест сбора) с загрузкой 25%, программы ухода за детьми и вне школы (с ограничениями), высшее образование и образование для взрослых (с ограничениями), похороны в помещении (до 12 человек), спортзалы и фитнес-центры на открытом воздухе (9 сентября).

До конца сентября, как предполагает план, смогут возобновить работу туристические автобусы и лодки на открытом воздухе с ограниченной вместимостью, кинотеатры на открытом воздухе с ограниченной вместимостью, семейные развлечения на свежем воздухе с ограниченным количеством мест, гостиницы и жилье (не фитнес-центры в отелях) с ограниченной вместимостью; обучение в классе: класс ТК-6 на постоянной основе; крытые музеи, зоопарки, аквариумы с ограниченной вместимостью; места отправления культа (позволяет одному человеку одновременно молиться в помещении; 50 человек на улице), небольшие специальные собрания, например, избирательные кампании, с ограниченной вместимостью (1 человек в помещении, 12 человек на улице).

В октябре, согласно плану, смогут работать парикмахерские внутри помещений и парикмахерские с ограниченным количеством мест, персональные услуги в помещении с ограниченной вместимостью, индивидуальные тренировки в помещении с ограниченными возможностями, индивидуальное использование в помещении тренажерных залов и фитнес-центров с ограниченной вместимостью, храмы с ограниченной вместимостью (25% вместимости в помещении, до 25 человек; 50 человек на открытом воздухе).

А в ноябре снова откроются – средние школы, очное обучение, на постоянной основе с утвержденным планом охраны труда и техники безопасности.