Предприниматель Илон Маск вживил чип в мозг свиньи

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск провел презентацию технологии нейроинтерфейса в рамках еще одного своего проекта – компании Neuralink. Чип размером с монету был вживлен в мозг свиньи, данные о работе которого считывались устройством. Информация с чипа, установленного внутри черепной коробки животного, поступала на компьютеры специалистов, которые следили за работой мозговых центров свиньи.

Фото: Neuralink/YouTube

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Инстаграм проекта.

Инженеры Neuralink надеются в будущем соединить при помощи нейроинтерфейса мозг человека с компьютером. По мнению Маска, это поможет в борьбе с проблемами работы мозга, такими как болезнь Альцгеймера или последствиями инсульта, а также следить за показателями жизнедеятельности человека и влиять на уровень гормонов. Уже в 2020 году Neuralink планирует начать тестирование технологии на пациентах с тяжелыми повреждениями спинного мозга.