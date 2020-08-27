Америкацы в Сирии получили ранения в результате “агрессивного поведения российских военных”

Как заявили в Министерстве обороны США, Россия нарушила договоренности о разрешении конфликтов в Сирии, передает Русская служба «Голоса Америки» 28 августа.

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Ранения, полученные во вторник американскими военнослужащими в Сирии, были вызваны провокационным и агрессивным поведением российских военных. Об этом говорится в заявлении главного пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана, которое было опубликовано в четверг.

«Во вторник российские силы нарушили наши договоренности о разрешении конфликтов в Сирии и ранили американских военнослужащих в результате преднамеренно провокационного и агрессивного поведения. Наши военные урегулируют конфликтные ситуации во времени и пространстве с российскими войсками в Сирии, чтобы защитить свои силы и снизить риск непреднамеренной эскалации», – говорится в заявлении Хоффмана.

Представитель Пентагона поблагодарил американских военных за деэскалацию этого «досадного столкновения» благодаря профессионализму и сдержанности, которые, по словам Хоффмана, являются отличительными чертами армии США.

«Мы сообщили россиянам, что их поведение было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному разрешению конфликтов в Сирии, и оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность подвергается риску», – добавил Хоффман.

В свою очередь очередь официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Билл Урбан сообщил, что боковое столкновение военных транспортных средств России и США произошло из-за агрессивного и безрассудного поведения российских военнослужащих. При этой автомобильной аварии, как указывается в сообщении, семь американских военных получили легкие травмы. Им была оказана медицинская помощь после того, как совместный военный конвой США и Сирийских демократических сил вернулся на свою базу.