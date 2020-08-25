Калифорния будет выплачивать безработным дополнительные $300 в неделю

Калифорния сможет платить дополнительные $300 долларов в неделю (которые будут полностью финансироваться из федерального бюджета) жителям, потерявших работу. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям одобрило заявку Калифорнии для участия в федеральной программе помощи по потере заработной платы. Но госагентство пока не сообщило сроки, когда начнутся выплаты пособий.

Отмечается, что деньги смогут получить люди, которые в текущее время имеют право на получение пособия в размере не менее $100 и которые предоставили подтверждение о том, что они безработные или частично безработные из-за ущерба, вызванного пандемией COVID-19. Ранее Гэвин Ньюсом сказал, что, хотя $300 в неделю недостаточно для удовлетворения потребностей калифорнийцев, он будет искать финансирование, а не “смотреть дареному коню в рот”.