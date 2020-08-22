Лидер белорусской оппозиции встретится в понедельник с заместителем госсекретаря США

Встреча Светланы Тихановской и Стивена Бигана пройдет в Литве, после чего высокопоставленный американский дипломат отправится в Москву, передает Русская служба «Голоса Америки».

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Tихановская встретится в понедельник в Литве с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в рамках усилий по разрешению кризиса, вызванного злостными нарушениями, допущенными белорусскими властями во время президентских выборов. Об этом агентству Reuters сообщил представитель команды Тихановской.

Второй по иерархии американский дипломат в понедельник посетит Вильнюс, где у него запланированы переговоры с министрами иностранных дел и обороны Литвы. На них стороны «обсудят ситуацию в Беларуси, двусторонние отношения, НАТО и вопросы обороны», цитирует «Франс-Пресс» заявление МИД Литвы. Кроме того, Биган пообщается со Светланой Тихановской.

Во вторник замгоссекретаря отправится в Москву, так как США стремятся мирно урегулировать политический кризис в Беларуси и предотвратить возможное российское вмешательство. По данным российского дипломата, Биган пробудет в российской столице два дня, сообщает «Франс-Пресс».

Сотни тысяч людей, уже две недели мирно протестующих на улицах многих городов Беларуси после обнародования сфальсифицированных итогов выборов, стали самым большим испытанием для 26-летнего правления Александра Лукашенко. Жители страны требуют признать результаты выборов недействительными и предлагают Лукашенко уйти в отставку.

Светлане Тихановской после завершения выборов в Беларуси пришлось искать убежище в соседней Литве, которая входит в состав НАТО и ЕС. Вигаудас Усацкас, экс-посол Евросоюза в России, сказал «Франс-Пресс», что визит Бигана в регион «можно рассматривать как готовность сыграть роль в разрешении белорусского кризиса, в том числе в отношениях с Москвой».