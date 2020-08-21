Иммигрантка из Украины погибла в аварии – близкие просят помощи

В семье украинских иммигрантов из Тернополя, приехавших в Нью-Йорк в декабре 2019 года, случилась трагедия: 20 июня вечером 41-летняя Оксана Захарчишин вместе с 22-летней Марьяной Захарчишин, 15-летней Олександрой Захарчишин и 3-летний Максимом Цыбрий решили пойти мороженным, но по дороге семью сбил внедорожник, в результате Оксана погибла на месте. Марьяна, Олександра и Максим попали в больницу. Ехавший на скорости автомобиль скрылся с места происшествия.

Фото: GoFundMe

Как сообщают местные СМИ, Оксана Захарчишин погибла в аварии.

Полиция сообщила, что водитель автомобиля был опознан, но его имя не разглашается, обвинения пока не предъявлены. Они говорят, что работают с окружной прокуратурой округа Монро и сообщат обновления, когда они станут доступны.

В связи со случившейся трагедией семья организовала онлайн-сбор средств на GoFundMe, чтобы справиться с возникшими медицинскими расходами и расходами на похороны.