Дональд Трамп верит, что Бог поможет ему восстановить экономику

В понедельник на встрече со своими сторонниками в Миннесоте президент Дональд Трамп заявил, что говорил с Богом об экономике в условиях пандемии коронавируса и Бог сказал ему, что Он поставит его, чтобы восстановить “величайшую экономику в истории мира”. Также Трамп нелестно отзывался о кандидате в президенты от Демократической партии Джо Байдене, назвал его “марионеткой левых экстремистов”, которые разрушат американский образ жизни.

Как отмечает экономисты, пандемия COVID-19 нанесла самый большой удар по экономике США со времен Великой депрессии во втором квартале, когда резко упали потребительские и деловые расходы, ВВП упал на 32,9% в годовом исчислении.

Вот, что рассказал президент Трамп о своем разговоре с Богом об экономике США: “Вы знаете, что это такое? Это верно. Это Бог испытывает меня. Он сказал: “Знаешь, ты сделал это однажды”. И я сказал: “Я хорошо поработал, Господь? Я единственный, кто мог это сделать”. Он сказал: “Этого ты не должен говорить. Теперь мы поставим тебя сделать это снова”. Я сказал: “Хорошо. Я согласен. Я с Вами. Но я сделал это один раз. А теперь делаю это снова. И вы видите, какие цифры мы приводим. Они невероятны. Лучшее количество вакансий за всю историю. Три месяца, за последние три месяца больше вакансий, чем когда-либо прежде”.