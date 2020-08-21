Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дал рекомендации о том, как оставаться в безопасности во время лесных пожаров, в первую очередь рекомендуется следить за местным прогнозом погоды, особенно за теми факторами, которые могут повлиять на возникновение пожара, и следовать инструкциям местных органов управления чрезвычайными ситуациями.

Даже если рядом с вами не горит лес, дым от пожаров может распространяться на большие территории и представлять серьезную опасность для здоровья. Поэтому необходимо избегать или хотя бы уменьшить воздействие дыма, который раздражает глаза, нос, горло и легкие. Дым может затруднять дыхание и вызывать кашель или хрип. Детям, беременным женщинам и людям с астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или болезнью сердца необходимо быть особенно осторожными.

Основной совет CDC – максимально избегать дым, поэтому они рекомендуют:

– выбрать комнату, которую можно закрыть от наружного воздуха;



– установить портативный воздухоочиститель или фильтр, чтобы воздух в этой комнате оставался чистым, даже если в остальной части здания и на улице задымление;



– уменьшить воздействие дыма, надев респиратор. Респиратор – специальная маска (не голубая хирургическая или тканевая маска), которая плотно прилегает к лицу, чтобы отфильтровать дым перед вдохом, его нужно правильно надеть. Респираторы не предназначены для детей. Если у вас есть болезни сердца или легких, необходимо проконсультироваться со своим врачом, безопасно ли вам носить респиратор.



– избегать использования свечей, газа, пропана, дровяных печей, каминов или аэрозольных баллончиков, а также не делать bbq/шашлык, не курить табачные изделия.

Если у вас в доме центральная система кондиционирования воздуха, используйте высокоэффективные фильтры для улавливания мелких частиц дыма. Если в вашей системе есть воздухозаборник, установите систему в режим рециркуляции или закройте впускную заслонку наружного воздуха.

Также CDC дает много практических советов о том, как помочь домашним животным, что делать, если отключено электричество (что весьма вероятно при пожарах), как и куда эвакуироваться.