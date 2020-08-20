Белорусская диаспора соберется перед Капитолием штата Калифорния

Белорусская община Калифорнии собирается перед Капитолием штата в Сакраменто, чтобы заявить о сложившейся ситуации в Беларуси. Митинг за мир в Беларуси состоится в воскресенье, 23 августа (6 часов вечера).

“Наши сердца обливаются кровью от того, что происходит в стране. В ночь на 9 августа протесты против вопиющих фальсификаций результатов выборов были подавлены ОМОНом, применившим резиновые пули, светошумовые гранаты и другие специальные средства. В результате многие люди ранены, есть несколько смертельных случаев, тысячи арестованы”, – говорят организаторы митинга, который как планируется, состоится перед окнами законадателей штата.

Общество и правозащитники возмущены тем, что власть снова и снова грубо нарушает права человека вместо того, чтобы провести свободные, честные, справедливые и прозрачные выборы.

“Помимо возмущения, надо действовать. Мы вместе в Сакраменто встаем за свободу людей в Беларуси!” – призывают активисты.

Отмечается, что в связи с COVID-19 следует помнить и соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Департаментом здравоохранения Сакраменто и CDC.