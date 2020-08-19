В Калифорнии усилились лесные пожары

В последние несколько дней жители Северной Калифорнии, особенно Района Залива, чувствуют устойчивый запах гари в своих домах из-за усилившихся пожаров. Чрезвычайно жаркая погода и недавняя гроза с молниями привели к тому, что в Калифорнии увеличилось количество лесных пожаров. По состоянию на сегодняшний день в штате зафиксировано 5 762 пожара, которые нанесли урон почти 200 строениям и постройкам, человеческих жертв пока нет, согласно информации Cal Fire.

Фото: ABC/YouTube

Пока пожарным удается сдерживать незначительное число пожаров, по разным данным – 5% от общего количества. По оценке Cal Fire, в Северной Калифорнии осадков выпало ниже нормы, поэтому потенциал крупных пожаров выше нормы и сохранится таким до октября. В южной части Центральной Калифорнии в августе и сентябре ожидается средний пожарный потенциал, но в октябре и ноябре из-за сильных порывов ветра он будет выше нормы.

Лесные пожары очень повлияли на качество воздуха, атмосферные испытания показали, что качество воздуха в Северной Калифорнии является худшим в мире по состоянию на среду. Специалисты рекомендуют не выходить на улицы, не открывать окна, по возможности сократить физическую активность. Качество воздуха в Сакраменто в эти дни, согласно AirNow, среднее, a вот в Кремниевой Долине качество воздуха опасное, по отзывам очевидцев, они наблюдают дождь из пепла.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.