Байден пообещал победить тьму

Джо Байден, бывший вице-президент США и бывший сенатор, стал официальным кандидатом Демократической партии на президентских выборах-2020.

Фото: VOA/YouTube

Байден имеет полувековой опыт в американской политике: в 1984, 1988 и 2008 годах он неудачно боролся за президентскую номинацию.

В этот политический цикл Байден долгое время не оглашал своих планов. Он начал кампанию в апреле 2019 года. На праймериз этого политического цикла Байден сперва выступал неудачно, его выступления на дебатах оценили как близкие к провалу, однако – в итоге – он стал единственным кандидатом партии.

Его победа на партийных выборах была и ожидаемой, и неожиданной: с одной стороны, в недавнем прошлом Байден был вице-президентом США, то есть, «наследником» президентства Барака Обамы. Kроме того, среди демократов он пользовался значительной популярностью. C другой стороны, ему 77 лет (ныне он старейший кандидат в президенты от одной из двух главных партий) и – в отличие от других кандидатов – не выступал с радикальными предложениями. Популярно мнение, что Байден выиграл, поскольку оказался компромиссным кандидатом: он умеренный демократ, устраивающий и право, и левое крылья Демократической партии. Кроме того, он обладает прекрасными связями с партийной бюрократией и законодателями.

Одним из достоинств Байдена с точки зрения партии является его общенациональная известность и традиционная популярность в так называемом «ржавом поясе»: некогда промышленном регионe на северо-востоке США – победа в штатах «ржавого пояса» существенно увеличивает шансы на президентство.

Восхождение Байдена было связано с рядом скандалов: критики, среди которых президент-республиканец Дональд Трамп, обвиняли его в коррумпированности (особенно в связи с действиями его сына Хантера, работавшего в Украине). Kроме того, несколько женщин обвинили Байдена в домогательствах, что Байден категорически отрицал.

Несколько месяцев Байдена следовало именовать «предполагаемым кандидатом Демократической партии на президентских выборах» – на съезде этот статус кандидата стал официальным: в понедельник Байдену была предложена президентская номинация, в четверг он согласился стать кандидатом партии. Съезд Демократической партии продолжался четыре дня – в необычном из-за COVID-19 онлайн-режиме: речь экс-вице-президента США должна была стать его кульминацией. Перед Байденом выступили его бывшие соперники по праймериз и дети Байдена. После этого был показан ролик с рассказом о биографии Байдена, где была подчеркнута его роль, как отца, мужа и политического лидера.

В своем обращении Джо Байден начал с критики Дональда Трампа: «слишком много злости, слишком много страха, слишком много разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы мне доверите президентство, я буду опираться на лучших, а не худших из нас. Я буду союзником света, а не тьмы. Настало время для нас – для народа – объединиться».

Он предупредил, что второй срок Трампа может привести к тяжелым последствиям, подчеркнув, что Трамп «не справился с наиболее базовой обязанностью» – защитить американцев от эпидемии коронавируса, что, по словам Байдена, непростительно.

В речи Байден обратился к четырем кризисам, которые, по его мнению, переживает Америка: пандемия, экономический кризис, расовая несправедливость и глобальное изменение климата. Он обязался разрешить их.

Большая часть речи Байдена была посвящена его плану борьбы с эпидемией. В частности, он пообещал сделать ставку на американское оборудование, технологии и медикаменты, а также пообещал, что обяжет американцев носить защитные маски.

Байден подверг критике налоговую реформу Трампа, указав, что она проведена в интересах богатейших корпорацией, а также заявления президента о необходимости упразднить налог, за счет которого финансируются социальные программы.

Байден пообещал защищать окружающую среду и бороться с глобальным изменением климата, которое, по его словам, предоставляет возможности для развития. Он обратился к молодым американцам, пообещав решить проблемы в области высшего образования, снизить стоимость содержания детей и медицинских услуг.

В области внешней политики он пообещал наладить отношения с союзниками и не заигрывать с диктаторами, обеспечивать безопасность страны. Он также пообещал сотрудничать с теми, кто не проголосует за него.

За несколько часов до выступления Байдена Дональд Трамп заявил, что Байден станет «катастрофой» для Америки: «Если вы хотите представить свою жизнь в президентство Байдена, вообразите дымящиеся руины Миннеаполиса, насильственную анархию Портленда или покрытые кровью тротуары Чикаго и представьте, что этот ужас придет в ваш город и все города Америки».

Русская служба «Голоса Америки»