Ранее госсекретарь Помпео заявил, что США и их союзники сделают все, чтобы помочь белорусскому народу, передает Русская служба «Голоса Америки».

Ситуация в Беларуси ужасна, и США внимательно следят за ней, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Это ужасная ситуация, – сказал президент, отвечая на вопросы журналистов перед началом поездки в Миннесоту и Висконсин. – Мы наблюдаем за ней очень внимательно. Мы следим».

На днях, выступая в столице Польши, которая стала последней остановкой Помпео в ходе турне по Центральной Европе, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами ЕС – это «попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу».

Лидеры ЕС в среду проведут видеоконференцию, посвященную ситуации в Беларуси, заявил в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

ЕС начал процедуру введения санкций против белорусских официальных лиц, ответственных за нарушения на выборах и подавление протестов, которые начались после голосования. По официальным данным, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов.

Лидеры 27 стран ЕС обсудят, какую поддержку они могут оказать Беларуси.

Тем временем Лукашенко заявил в понедельник, что готов передать власть после референдума, однако подчеркнул, что не будет делать этого под давлением уличных протестов.

Выступая перед рабочими одного из крупнейших промышленных предприятий страны, которые встретили его криками «уходи», Лукашенко сказал, что новых президентских выборов не будет, пока его не убьют. При этом он предложил изменить конституцию страны.